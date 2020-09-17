防疫鬆綁現「報復式」消費　有酒店自助晚餐一個月全訂滿

新冠肺炎疫情趨緩後，當局近日陸續將防疫措施「大鬆綁」，市面湧現多月未見的「報復式」消費！明日重開的海洋公園，連續4日預約均屆滿；不少市民則搶訂酒店自助餐慶祝「放疫監」，有金鐘酒店的自助餐連續一月均被訂滿，最新檔期要排到11月2日(周一)。

東網記者今日(17日)以顧客身份查詢多間酒店的自助餐訂位，發現本周末的預約全滿，金鐘一間酒店的自助晚餐更要輪候至11月2日，若市民有意在該餐廳嘆自助晚餐，就要等足足一個多月。

灣仔一間酒店的熱線電話更一度線路繁忙，無法接受預約，據該酒店職員表示，旗下自助晚餐的預訂最快亦要到10月18日才有位。酒店自助餐爆滿，與業界亦推出減價優惠吸客有關，有酒店自助餐與網絡平台合作，推出低至二百多元的預訂價，吸引大批市民預訂。

另外，海洋公園早前宣布將於明日(18日)起重開，根據今日下午1時官網的預約入園介面顯示，明日至下周一(21日)連續4日的預約額已滿，而再下個周末及10月1日亦已額滿。