政府推保就業難保飯碗　失業大軍增5800人至近25萬人

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，政府推保就業計劃作用不大，失業大軍仍增加5800人至迫近25萬！政府統計處今日(17日)公布，今年6月至8月經季節性調整的失業率為6.1%，與5月至7月數字相同；而不經季節性調整的失業人數則由24.25萬人上升至24.83萬人，增加約5800人。就業不足率亦由3.5%上升至3.8%，為2003年沙士後高位；就業不足人數則由13.6萬人上升至14.92萬人，增加約1.32萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，今年6月至8月合計的失業率微升0.1%至10.9%，為沙士沉重打擊後高位，就業不足率亦再度急升0.9%至5.9%。其中餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高企於14.4%及8.3%；建造業亦分別高企於11.1%和8.1%。同時，多個行業的就業不足情況惡化，尤其是運輸業、保險業，以及教育業。

總就業人數則由今年5月至7月的363.7萬人上升至6月至8月的364.04萬人，增加約3400人；總勞動人口亦由387.95萬人上升至388.88萬人，增加約9300人。

勞工及福利局局長羅致光指出，由於本地第三波疫情在7、8月廣泛干擾經濟活動，即使保就業計劃繼續提供支援作用，勞工市場在今年6月至8月仍然嚴峻，失業率維持在6.1%。他又指，本地疫情在9月開始逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力，政府將繼續密切留意相關情況，並會在必要時推出應對措施。

羅續指，勞工處已於本月調升「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，以進一步鼓勵僱主聘用60歲或以上的年長人士、青年人及殘疾人士，並為他們提供在職培訓。勞工處亦已於本月以試點方式，向參加以上就業計劃的合資格人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。