16歲學生用磚掟警　官指被告已知錯判感化令

一名16歲學生被指在今年初，於旺角參與反修例遊行期間，用磚頭掟向一名正欲截查他的警員，他早前承認一項襲警罪，裁判官今天(31日)在九龍城法院判刑指，本案案情嚴重，法庭需要保護執行職務的警務人員，判被告12個月感化令。

被告姓陳，報稱為學生。案情指，今年1月19日，當日晚上有市民在登打士街一帶堵路聚集，反對修訂《逃犯條例》。至晚上10時許，警員X在場巡邏，並發現身穿黑衣、戴着口罩的被告，手持磚頭在徘徊，期間曾大叫「死黑警」、「掟死你班x街」。當X上前截查時，被告用磚頭擲向X的左手，又曾推X的心口。X左手擦傷腫痛，同日出院。

辯方早前在求情時提到，被告在拘控過程中曾遭毆打，以致頭、腳等身體多處受傷，警方未有即時把被告送往醫院，而是先帶他返回警署，導致記憶力受損，難以集中精神，亦無法再像過往般參與運動。裁判官今天表示不知道當時被告反應和警員認知，但認同被告遭制服後頭部受傷，理應盡快送院治理。

此外，報告指被告最初向感化官講述事件時態度迴避，又指被告想法主觀，要人同意他從社交媒體看到的資訊，而忽略不同意見，但考慮到他接受輔導後已有反思，意識到自己行為不對，需要更生，故判他接受感化。