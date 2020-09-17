停課轉用網上教學　調查指57%學生近視加深

學校停課期間採用網上教學，學童長時間使用電腦，引起社會關注他們的眼睛健康。有組織在8月訪問112名家長，調查發現他們的子女年齡介乎4至12歲，患近視的接近一半。疫情下，80%家長指孩子平均每天使用電腦或手機在家上課3小時或以上，有57%人指孩子今年近視度數增加。有組織與眼鏡店合作，推出「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，預測孩子近視度數變化，預防及控制近視加深。

組織「近視童行」早前調查百多名家長，47%的孩子有近視，但當中只有23%有採用方法控制孩子的近視，有57%人指孩子今年增加了近視度數。疫情下，最多人(42%)的孩子每天使用3至4小時使用電腦或手機在家上課，更有21%人每天用6小時或以上。

調查亦顯示，92%受訪者的孩子在疫情期間，使用電腦或手機的時間比以往增加。「近視童行」榮譽顧問、眼科專科醫生鍾震宇說，600度以上近視屬深近視，增加患眼部併發症的風險，其中患青光眼、白內障、視網膜及失明的風險可分別高出2至4倍，忠告家長注意子女眼部健康。

另一位榮譽顧問、眼科專科醫生譚德祐建議預防近視加深的方法，包括每周10小時以上戶外活動，可使青少年近視發生率降低10%以上。

譚又建議家長，在子女4歲或以前帶他們做首次眼科檢查，入學前再做檢查，並每年跟進。組織在港首推「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，採用人工智能以預測學童未來3年的近視度數變化。有關系統已有12萬名青少年嘗試過，預測準確率高達80%以上。