近60%學童目睹父母爭執　機構指影響身心發展

兒童長期目睹父母爭吵甚至動手，對其成長影響深遠。機構調查發現，有57.5%受訪學童曾見到或聽到過父母吵架，更有27%稱曾見父母打架，31.9%人因此感到受傷害，證明兒童目睹家暴情況普遍。機構又指，在新冠肺炎疫情下，接獲的家暴求助個案更有明顯上升。有專家稱兒童長期處於不良生長環境，如家庭暴力等，有機會對兒童記憶、認知及控制情緒能力造成影響，呼籲家長應和平解決問題，減少對子女的影響。

和諧之家於2017年起進行為期3年的「賽馬會童心踏『暴』計劃」，在中小學及幼稚園進行多個活動，並在活動中進行有關兒童目睹家暴的調查，發現多個調查均反映情況十分普遍，其中一項調查成功訪問了3102名小一至小四學童，結果顯示有57.5%受訪兒童曾目睹父母吵架，反映香港兒童目睹家暴的情況十分常見；另有56.3%人稱曾被獨留在家，當中14.3%人更指經常被獨留家中。

社會福利署高級臨床心理學家黎清文引述美國一項研究指，兒童長期處於不良生活環境，如家暴、被虐打或父母罹患精神病等，會影響其腦部發展，除成長後患抑鬱症機會較正常環境成長的兒童多4倍外，自殺傾向亦會較其他人多12倍，嚴重時甚至會增加患肝炎及心臟病笑等的機會。黎稱若照顧者常用言語或身體暴力，該些有害壓力會令兒童產生過量皮質醇，更因此破壞海馬體和杏仁體細胞，影響前額葉發育，減弱認知及情緒控制。

她續稱，在高壓環境下成長的兒童，會經常處於高度戒備狀態，在與人相處時容易出現錯誤及衝突，以及無法專注學習。黎建議父母間意見相左時，不應在盛怒之下提出，若事件已發生，則應向子女解釋清楚，並示範和平解決問題的方法。

該機構稱，計劃下的活動有助及早識別目睹家暴的高危兒童，如曾有一名學童製作了一個血流滿面的玩具，經了解後方知其家庭前一日差點發生家暴意外。機構又稱疫情下，接獲家暴求助個案明顯上升，故相關計劃將再推行多3年，冀望透過工作坊等活動，及早識別更多「隱形個案」。