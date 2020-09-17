女文員涉雷射筆射警車　女警檢證物後未即時警誡

年輕女文員被指在在葵涌警署外，用雷射筆照警車內的警員，因而被控一項管有攻擊性武器罪，她否認控罪，案件今（17日）在西九龍法院開審。拘捕被告的女警出庭作供，承認忘記在搜出雷射筆後即時警誡被告，但強調拘捕後有施行警誡，又否認曾「爆粗」罵被告。裁判官認為女警做法有違查問規則，對被告造成不公，故剔除被告所作之招認，但裁定控罪表證成立，案件明日續審。

24歲被告王海嵐，報稱任職文員。她被控於2019年8月30日，在葵涌新葵芳花園外管有一支雷射筆，意圖作非法用途使用。

女警呂曉妮作供指，當日凌晨12時許，她乘坐警車駛經現場，期間她見到前方警車停下，她遂落車協助。她當時見到同僚正截查被告及其男友，並得知剛才有綠色光束照射警車，車上有警員被射中。

呂憶述，當時被告穿着「OL款」的裙，沒有戴口罩。她上前搜身，並在被告的袋中檢獲一支雷射筆。她要求被告按動雷射筆，結果雷射筆照出綠光，她懷疑此雷射筆與案有關，於是把雷射筆放入自己衫袋，並繼續搜袋，期間一直有問被告問題，她指被告聲稱與男友散步，並承認用雷射筆照射警車。

不過，呂承認是在完成搜身過程後，才警誡並拘捕被告。辯方向她指出，警方在有合理懷疑，即在搜出雷射筆後，便應即時向被告施行警誡，呂直認當時「遺忘咗」。

對於辯方指出，呂搜身過程中不時用粗口辱罵被告，不但沒有理會被告身體不適、要求送院的訴求，更從來沒有警誡被告。呂否認說法，強調在拘捕時有警誡被告，被告當時回應說：「我都知照警察唔啱，我下次唔敢喇」。