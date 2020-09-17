8月失業綜援個案達1.87萬宗　按年急增57.3%

因失業領取綜援的個案按年大增57.3%！社會福利署今（17日）公布最新領取綜合社會保障援助的個案數字，8月領取綜援的個案逾22.6萬宗，較7月增加245宗，按月升幅為0.1%，受助總人數約32萬。8月因失業而領取綜援的個案有1.87萬宗，按年升幅高達57.3%；而申請數字雖微降0.9%至929宗，但仍較去年同期急增約65.6%。

社署表示，低收入類別個案有2734宗，按月跌幅為1.2%；健康欠佳類別個案上升0.5%，至2.5萬多宗；永久性殘疾類別個案亦上升0.2%，有1.7萬宗。而年老類別個案及單親類別個案均下跌0.2%，分別有13.2萬宗及2.4萬宗。

為支援失業人士，港府自今年6月起，放寬健全人士申領綜援的資產限額1年，至明年5月31日。健全人士包括健全單身成人及家庭個案下的健全成人和兒童，相關資產限額獲放寬1倍，以健全單身成人為例，其資產限額將由3.3萬港元加至6.6萬元。住戶的自住物業在申請獲批後的首12個月寬限期內亦會獲豁免計算為資產。