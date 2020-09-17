黎智英刑恐東方記者案　律政司拖足14日終上訴

壹傳媒黎智英於2017年六四集會上，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團，揚言「我實搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」，雖有相有片，證據確鑿，案件亦表證成立，但裁判官最終於本月3日裁定其刑事恐嚇罪名不成立，黎又獲「放生」，引起各界不滿。據了解，拖延14日後，律政司決定於今日(17日)提出上訴。

律政司發言人表示，就有關裁判官對該案作出無罪裁決，律政司今日(17日)根據《裁判官條例》第105條，以案件呈請的方式提出上訴，由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。據悉，律政司研究法律觀點後，決定向高院原訟庭提出上訴。

裁判官鍾明新當日裁決表示，雖然事主X在案發後患上抑鬱心境適應障礙，並需向精神科醫生求診，但法庭無法判斷X的症狀，是否與黎智英指罵X有直接或間接關係；又指X非誠實可靠的證人，在盤問下多次迴避簡單問題，事發被罵後仍「笑笑口」，並如常工作3小時，故認為X並非真的受驚。

大律師龔靜儀認為，律政司應重新檢視所有證據，又指法庭因事主X沒有表現出驚慌而不信納其證供方面，龔直指，每個人當下應對威脅的反應都不同，更何況受害人當時正在工作，若貿然離開採訪現場，也難向上司和公眾交代。

律政司絕對有權力提出上訴，若選擇提出上訴，一般而言須在14天內以案件呈述方式提出，即要求原審法官撰寫報告，詳細解釋判決理據等，並交由上訴庭判斷是否上訴得直，一旦上訴得直，則會發還裁判法院，並交由其他法官重審。