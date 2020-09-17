黎智英刑恐東方記者案　大律師龔靜儀：發還重審機會大

壹傳媒黎智英刑恐《東方日報》記者案，證據充分，但仍獲放生，律政司研究法律觀點後終在14日限期前終決定提出上訴。有法律界人士指，若高等法院原訟庭決定批准上訴，很大機會發還重審，屆時將交由另一名裁判官負責，並會排期進行聆訊。律政司由申請上訴至排期聆訊，須經過多重程序，加上司法機構現時有大量案件正在審訊，估計最快要排期6至9個月才會開審。

執業大律師龔靜儀表示，律政司一旦向高院原訟庭提出上訴，原本負責該案的裁判官須準備裁斷陳述書，再交由上訴案書記，由其將裁斷陳述書、案情撮要，控罪書等資料，造成上訴文件冊，並將文件冊的副本寄交案中各方。如某方要求取得其他文件，例如審訊期間的錄音書面騰本，在司法常務官或作出指示的法官，如原審裁判官的批准後，上訴登記處會把有關文件預備妥當，及寄交予有關各方。排期主任會按照指示，編定上訴聆訊日期，並把聆訊通知書寄交予案中各方。

龔表示，由於現時有不少案件積壓，估計是次上訴最快要在6至9個月後才開審。若是被告一旦在上訴聆訊前因其他案件被判入獄，則與訟的任何一方，可向法庭申請提犯令，屆時會由懲教署人員從獄中押解被到法庭出度上訴聆訊。