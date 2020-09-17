理大首創中風康復訓練指引　病人跌倒及受傷風險減逾兩成

本港每年有超過2.5萬人中風入院，部份病人即使康復出院，亦會因活動能力下降面對容易跌倒的問題。香港理工大學一個研究團隊，設計及首創了一套「身心並用」中風社區康復訓練指引，重點針對病人的注意力進行訓練，例如培訓中風康復者行路時練習一心多用，結果顯示，在為期8周的訓練後，病人因跌倒及跌倒而受傷的風險分別下降了25%及22%，研究人員認為，此訓練可推展至社區或家居，協助紓緩醫療護理資源緊張等問題。

領導是次研究的理大康復治療科學系教授彭耀宗表示，傳統康復治療以訓練中風病人的平衡及步姿為主，但多達73%的病人出院回到社區後，仍有再跌倒甚至受傷的情況，原因是病人未能夠「身心並用」，將活動能力及認知能力結合發揮，當注意力分散，例如因站立時重心轉移或被其他事物分心，他們行路時就容易跌倒。

理大設計的「身心並用」社區康復訓練，會要求中風病人同時進行平衡／步行及認知訓練，例如向前步行、踏板、重心轉移或繞過障礙物時，同步訓練他們答問、心算、聲音辨別或記憶力，達到「身心並用」效果。團隊指出，其實日常生活中經常會「身心並用」，例如邊走路邊說話、步行時使用手機、過馬路時注意交通燈信號等，但中風病人因腦部受損，難以一心多用。

理大招募84名50歲或以上的慢性中風患者參與「身心並用」社區康復訓練研究，他們有輕微或中度活動能力受損。參加者被隨機分為3組，分別是「身心並用」組、單項任務組及對照組，各組須進行每星期3節、每節一小時的訓練，為期8周。完成訓練後，研究人員會繼續跟進半年，記錄他們跌倒的次數。

結果發現，「身心並用」組的訓練更有效改善了中風病人的步行能力，組員的跌倒次數明顯較低，只有5次，遠比對照組的20次為少，同時，他們因跌倒及跌倒而受傷的風險分別下降了25%及22%。彭認為，該訓練有助提高病人處理多重任務的能力，減少中風後跌倒的風險。