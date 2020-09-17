東方和受害記者17度去信質詢　律政司3度違反服務承諾

壹傳媒黎智英於2017年六四集會上，在未被挑釁下刑事恐嚇東方報業集團（下稱東方）男記者，東方和受害記者先後17度去信質詢律政司，要求交代，當中有3度律政司更違反服務承諾，而且律政司所謂的回覆，大部分內容大同小異、廢話連篇，完全無認真作正面回應。至今年2月律政司才正式落案起訴黎，案件表證成立，法院最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，黎再獲放生，至案件上訴期限屆滿，拖足3年3個月。

東方和受害記者自2018年2月起，鍥而不捨去信律政司追問何時檢控黎智英，惟律政司對東方和受害記者的提問無動於衷。受害記者在2018年6月第8度去信律政司時，同時將信件副本抄送予中聯辦、港澳辦及特首辦，希望第三方機構協助討回公道。律政司兩日後急急回覆，惟內容繼續是虛話連篇，「告唔告黎智英」仍無確實答案。

申訴專員公署於去年1月，就東方和受害記者第6及第7度去信均未獲回覆一事，經調查確認律政司違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾。受害記者同年8月第14度去信追問檢控進度和要求作出合理交代，律政司第3度違反服務承諾。

東方與受害男記者在去年9月再在第15封信中，向律政司提出5條問題追問進度，雖然律政司今次在接信4日後回覆，但電郵回覆內容與過往一樣重重複複，依然沒有正面回應案件檢控進度，只聲稱每宗案件的檢控決定「絕無任何政治考慮」，再虛答提問。