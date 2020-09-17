未遏反中亂港勢力　司法保護傘屢包庇黎智英

律政司雖然就壹傳媒黎智英被控刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者案提出上訴，惟以往黎涉及多宗案件卻獲「放生」未被檢控，當中包括秘捐政治黑金案及幕後策劃違法佔中等，均屢遭司法放生，惹全城炮轟。而黎涉刑恐東方男記者的案件，東方曾17度去信予律政司詢問檢控進度，律政司一直以「拖字訣」處理。

黎智英遭放生的案件包括東方於2014年中，揭發黎於2012至2014年間，透過曾任美國海軍情報員的左右手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，其中前立法會議員李卓人被踢爆先後收受合共150萬港元，未有向立法會申報，當中50萬港元更一度「袋住先」長達9個月；另一前立法會議員梁國雄及社民連亦被指收受合共200萬港元，其中25萬港元直接存入梁的私人戶口，梁曾被控一項公職人員行為失當罪，但法庭裁定罪名不成立。2018年1月初履新的律政司司長鄭若驊，於上任不足1個月，廉政公署及律政司突然先後發表聲明，廉署指已就捐款一事完成刑事調查，並向律政司徵詢法律意見；律政司認為沒有足夠證據提出檢控，放生相關人士，惹全城抨擊。

另外，2014年9月爆發違法佔中，一直被外界視幕後黑手和「金主」的黎智英，幾乎每日現身金鐘佔領區，警方於佔中期間拘捕逾千人，其中200多人經司法程序處理，當中有169人須承擔法律後果，惟包括黎在內的39名佔中搞手一直逍遙法外，未被帶上法庭，一再惹人質疑。

早前宣判的涉刑恐東方男記者案，黎被控在3年前在維多利亞公園內參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，多次指罵案中事主X，當中夾雜粗口「×你老母×」，又揚言「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，令X心理受創，需向精神科醫生求助。但法庭最終判黎脫罪。