12港人涉偷渡扣深圳　5代表律師被勸退　法學教授指內地慣常做法

12名港人上月底涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，拘留在深圳鹽田看守所。有消息指，5名獲家屬委託的律師受當局壓力，退出代理案件；另外至少3名律師則仍計劃尋求探視。有中國法制專家發表文章，指12港人被扣留時感到的挫敗感，是面對中國刑事司法系統時的典型經歷。

消息指，有獲家屬委託的律師曾被內地警方警告退出案件，有律師要求與當事人會面被拒，亦有律師被要求向內地司法局報備案件、不能接受採訪及炒作。累計已有5位律師退出代理。現有至少3名律師仍計劃到內地尋求探視。

美國著名中國法律體制專家、紐約大學法學院退休教授孔杰榮（Jerome Cohen）在一外交雜誌上，以《變幻莫測的中國罪與罰》為題，指12被拘留港人遭遇的挫敗，是面對中國刑事司法系統時的典型經歷。他指出，警方要待審訊和調查令人滿意爲止，才允許當事人接觸律師。即使檢察院批准起訴，亦只會允許當事人與律師短暫會面一次，而與許多政治敏感案件一樣，律師由當局委派，並非由當事人親友挑選，他們將聽從中共和政府的命令，只是裝飾法律程序。

對於部分家屬委託的律師被警告退出案件，孔杰榮認為，如果他們堅持下去，將面臨拒絕續簽年度執業許可證、永久注銷律師資格、關閉律師事務所，甚至有被刑事處罰的風險。