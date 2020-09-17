為硬推明日大嶼而「綑綁」屯嶼鐵路　區議員驚拖垮鐵路促分拆

港府在巨額財赤下仍計劃強推「明日大嶼」前期研究工作，並提出前期研究範圍包括屯門西南至大嶼山鐵路（屯嶼鐵路）發展的計劃，屯門區議會大會明日會為此討論，有區議員批評政府不聽民意強推計劃，質疑上述鐵路研究若與明日大嶼作「綑綁式」研究，勢拖慢發展效率，令急需鐵路紓緩塞車問題的屯門居民苦等，要求政府分拆項目。

屯門區議員盧俊宇指出，屯門居民主要靠屯門公路及青山公路出行，目前已因交通飽和而「幾乎日日塞車」，加上區內陸續有住宅落成，對鐵路需求有增無減。他指，曾落區了解居民對明日大嶼的意見，發現居民普遍反對計劃。

盧質疑明日大嶼計劃爭議性大，「無論上區議會或立法會都有排拗」，若政府硬將屯門西南至大嶼山鐵路此等利民發展一併研究，只會拖慢鐵路落成，無助解決居民交通難題。

屯嶼鐵路發展項目屬前期研究內「優先鐵路連接」範圍，前半段是西起屯門西南、沿屯門海濱建至大欖、繼而跨海連接北大嶼山的鐵路；後半段則是由大嶼山延建鐵路至經中部水域人工島連接港島 。盧建議將與屯門有關的前半段鐵路分拆出來，作優先處理。

財政司司長陳茂波早前估計，2020/2021年度的綜合赤字逾3000億港元，本港財政儲備將降至約8000多億港元。至於明日大嶼項目前期研究階段開支需5億多港元。