黎智英涉去年多次違法遊行　14名被告明午區院提訊

壹傳媒黎智英與14名民主派人士，被控於去年8至10月多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，黎共被控2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，每罪最高可判囚5年；其餘14人則被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結、以及明知而參與未經批准集結等罪。案件已轉介區院審理，區院首席法官高勁修明午(18日)將借用西九龍法院的法庭進行聆訊，雖然法官未正式聽取各被告的答辯，但黎智英已透過律師表示不認罪。

15名被告包括黎智英，民主黨的創黨主席李柱銘、前主席楊森、前主席何俊仁及前副主席單仲偕；現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭及區諾軒；社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌及民陣副召集人陳皓桓。各被告獲准以每案現金1000港元保釋。

被控組織未經批准集結和參與未經批准集結2罪的區諾軒早前表示會認罪，法官准他繼續保釋至12月23日進行答辯，他明天不用出庭，其餘14名被告明天均要到法庭應訊。

除了黎智英已表明不認罪外，李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、李卓人、吳靄儀、黃浩銘、陳皓桓和何秀蘭等另外9人同樣已透過律師表示不認罪；梁耀忠、梁國雄、吳文遠和蔡耀昌等4人則未準備好答辯。

去年8月18日的案件共有9名被告，包括黎智英、李柱銘、何俊仁和區諾軒等，他們同被控組織未經批准集結及一項參與未經批准集結兩罪。去年8月31日的案件則涉及黎智英、李卓人及楊森三人，他們同被控一項參與未經批准集結罪。

至於去年10月1日的案件共有10名被告，包括黎智英、楊森、何俊仁等，他們同被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。同案的陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁等4人，另被控在前一日，於終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結，以及各被控一項屬上述控罪交替的「公告一個未經批准的公眾遊行」傳票罪。

餘下一案發生於去年10月20日，黎智英未有涉案，涉案7人為楊森、何秀蘭、吳文遠、黃浩銘等，其中6人同被控組織未經批准集結罪及參與未經批准集結兩罪。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭和何俊仁另同被控於前一日，在終院外煽惑他人明知而參與未經批准集結，及各被控一項屬交替的「公告一個未經批准的公眾遊行」傳票罪。