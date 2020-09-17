政Whats噏：延任民調將展開　胡志偉認民主黨老派兼未令市民改觀

胡志偉(左)同尹兆堅(右)承認該黨同抗爭派喺策略上有分歧。(陳亦瀅攝)

民主黨就議員延任問題即將進行民意調查，作為民主黨主席、議員胡志偉承該黨畀人感覺「老派」同埋做得唔足夠，但認為該黨已經有提升抗爭，唔敢話改善到大部分人對該黨嘅睇法，至於達唔達到市民滿意嘅水平就要由市民決定。竟然肯認衰，唔通博同情？

胡志偉話同抗爭派嘅分歧唔係原則問題，而係策略問題，又話該黨受批評則可解決問題，該黨會願意承受。佢仲強調，其實黨內嘅決定係由佢同黨團作出，自己唔係被垂簾聽政。

該黨副主席、議員尹兆堅就認為該黨作為傳統政黨，有人反對有人支持係正常，又話市民對民主派信心唔夠係因為啲工作唔夠，所以只能加把勁，又話該黨喺過去1年嘅反修例運動中，所受嘅警暴佔最多，而且有唔少議員被捕，證明該黨係願意付出，希望會以工作同埋行動改變。

對於即將進行嘅民調，尹兆堅形容氣氛淡靜，而且以情緒主導為主，佢仲認為依家民調嘅討論已經失焦，覺得抗爭派未就兩方面作解說，包括議會嘅長遠功能同係咪喺今年做完民調，明年都要再做民調。佢仲話議會有限制唔係第1日嘅事，民主派喺議會內係防守狀態，唔少人喺參選時都希望進入議會做改變，質疑點解喺延任風波發生時，議會突然變得唔重要，形容依家好似係突然對議會有新認知。