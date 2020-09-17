酒吧限飲2小時減播疫風險　夜總會︰公關小姐只服務1枱客　

夜店、酒吧、派對房間及卡拉OK等行業明(18日)起可復業，但酒吧經營到凌晨12時便不能提供堂食及關閉座位，酒吧業指普遍在晚上10時後才旺場，相關限制對生意有一定影響，曾建議放寬經營時間至凌晨2時但不果，惟總好過繼續停業。夜總會業界指重開後公關小姐只服務一枱客人，不會坐不同枱。

娛樂界權益關注組陳潤蓮指，業界除了做足政府要求的防疫措施之外，自發增設多個措施，包括要求員工有病毒檢測陰性證明才可開工；公關小姐只服務1枱客人。她指，業界目前盡力聯絡熟客返場，預料生意回復至3成，但因不可跳舞和進行表演活動，客人意興闌珊，幾乎沒有預約。她又指，停業多時導致人才流失，員工為維持生計，「執垃圾都去咗喇」。

她認為有社會人士歧視業界，總覺得夜總會是龍蛇混雜之地，感染風險高，而事實上疫情爆發至今未現確診者，證明業界在防疫工作上十分足夠，只是政府一直不容許繼續營運。

酒吧業協會副主席錢雋永指，業界自發防疫措施，例如限制入座時間為2小時、座位設置透明膠板等。他指，客人普遍在晚上10時後光顧，希望可放寬至凌晨2時。錢指，不少熟客獲悉放寬後隨即訂枱，加上座位減少，預計本周末不少酒吧有機會「爆棚」，呼籲市民盡早訂位。