牛池灣竹園寮屋居民批清拆安置賠償不清晰　地政總署認未落村宣傳

政府將收回包括牛池灣村及竹園聯合村等寮屋區私人土地，發展高密度公營房屋。黃大仙區議會房屋事務委員會今日(17日)召開會議，地政總署高級經理彭德源在會上表示，2條村非住用寮屋住戶若在2016年5月10日前已一直居於該處便可申請「寮屋住戶自願登記計劃」，計劃至下月31日結束。村民不滿地政署總未曾落區清楚闡述補償及登記計劃。

彭德源在會上表示，「寮屋住戶自願登記計劃」自2018年11月展開，一個單位可多於一戶登記，讓所有劏房居民亦得到安置，受影響居民可透過入息審查方案申請公屋，亦可免入息審查，申請入住啟德專用安置屋邨，房協亦正考慮以入息審查計劃，讓受影響村民以四分之一租金，入住啟德的屋邨。他引述資料指，竹園村共有49個寮屋，當中住用佔28個，非住用則有21個，而牛池灣村則有264個 ，住用有171個，非住用則有93個。

近50名居民出席會議，竹園聯合村村民李志剛指自己是原居民，因其祖先從清朝起便在此定居，故希望得到合理原居民安置。牛池灣西村寮屋居民林先生和葉先生則指，希望當局能在市區合理安置居民，並設立政府溝通渠道，讓村民反映意見。

土地正義聯盟組織幹事吳卓恆批評，地政總署至今仍未落村與村民溝通，以致村民未能了解安置方案。他批評方案不合理，不少居民未能通過入息審查，以致「上唔到公屋」，又質疑房協在啟德的專用安置邨是否足夠容納所有居民，擔心居民日後住屋去向未明。

彭德源承認，至今未曾到過涉事2條村宣傳「寮屋住戶自願登記計劃」，會在合適時間透過中央渠道舉行居民簡介會，惟未有正面交代日期。他續指，土木工程拓展署現已委聘顧問進行2項工程可行性研究，預料最快2021至2022年完成，屆時將能界定受影響範圍，以進行人口凍結登記。有議員提出臨時動議，要求地政總署及相關部門盡快安排寮屋安置政策等簡介會，該動議獲一致通過。