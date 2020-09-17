政Whats噏：擬委員會主席「大兜亂」　建制「分餅仔」未傾掂數

話說泛民主派經常喺議會拉布，舊年就連多個委員會選舉正、副主席嘅議程都唔放過。聽聞，建制派諗計防止泛民喺事務委員會選舉主席時拉布再現之外，仲考慮將現任主席「大兜亂」，而喺「分餅仔」嘅過程中，初步出現傾唔掂數嘅情況，部分委員會主席更爭崩頭。

現時有9個事務委員會由建制派擔任主席、泛民擔任副主席，建制派建議所有主席都唔可以競逐連任，以免泛民利用副主席身份，喺主持選舉主席議程拉布，同時建制派又想繼續把持大多數事務委員會嘅正、副主席。

最近有傳好多建制派爭住做發展事務委員會主席。據悉，發展事務委員會現任主席謝偉銓打算同工務小組委員會主席盧偉國對調「主席」位置。一來2個委員會嘅職務相關、二來各黨派之間嘅利益亦都冇乜受損。只不過本身準備「退休」嘅議員梁志祥，因為立法會延任不少於1年而繼續擔任議員，都想做發展事務委員會主席喎。

另一方面，曾被外界質疑唔願意放棄司法及法律事務委員會主席嘅議員梁美芬就話，上年政制事務委員會、保安事務委員會同埋司法及法律事務委員會喺選舉主席嘅時候都被泛民拖延，當時已經同議員陳克勤同張國鈞傾過，下次呢3個委員會主席位置「輪住坐」，避免因主席競逐連任而需要副主席主持會議。梁又話今次都只係權宜之計，長遠都需要修改《議事規則》，限定選主席嘅時間，避免泛民再度拉布。

之不過，建制派內部淨係諮詢意見都唔一定搞得掂喎。環境事務委員會主席何君堯就話，最想擔任司法及法律事務委員會主席、其次就係留守環境事務委員會，再協調唔到嘅話，就會去競選資訊科技及廣播事務委員會主席，一定要「搞死」香港電台、堅持議會內寸土不讓。至於環境事務委員會副主席何俊賢就未必會留守喇，佢話想專注喺食物安全及環境衞生事務委員會，但做正、副主席都冇所謂嘅。

據聞，本身係教育事務委員會主席嘅葉劉淑儀就會調去人事編制小組委員會。而本身係人事編制小組委員會主席嘅周浩鼎就話，對唔畀競逐連任呢個諗法唔係好了解，但佢早幾年曾擔任政制事務委員會副主席，所以對政制都有啲興趣嘅。但咁嘅做法又會導致教育事務委員會主席懸空，有傳梁美芬有興趣喎。

另外，聽聞內務委員會同財務委員會就唔會變陣；由建制派同時擔任正、副主席嘅委員會都好少會出現變動。只不過，建制派內部就可能會繼續出擊，搵人頂埋啲由泛民擔任嘅副主席位置喇！

表：建制派競選委員會主席

委員會●現任主席●有意競選主席的建制派議員(如有)

發展事務委員會●謝偉銓●梁志祥、盧偉國

工務小組委員會●盧偉國●謝偉銓

司法及法律事務委員會●梁美芬●何君堯

教育事務委員會●葉劉淑儀●梁美芬

人事編制小組委員會●周浩鼎●葉劉淑儀

政制事務委員會●張國鈞●周浩鼎

環保事務委員會●何君堯●未傳出人選

食物安全及環境衞生事務委員會●張宇人●何俊賢