美國起訴5名華黑客　指控攻擊港大學及泛民

中美關係緊張之際，美國司法部周三（16日）公布控罪書，起訴5名中國黑客，指全球有逾100個目標受害，包括香港一間連鎖酒店集團及兩間大學。被告又收集香港泛民及港獨人士的資料，其中一名目標正被警方以港區國安法通緝。

控罪書沒有透露黑客攻擊目標的詳細資料，只提到涉事連鎖酒店集團的總部設在香港；至於成為目標的大學，被告去年11月以「釣魚工具」GO PHISH，向大學多名人士發送「釣魚電郵」，今年1月在其中一間大學的電腦安裝惡意程式，導致有關大學的系統詳情及註冊資料傳送至校外伺服器。

此外，5名泛民及港獨人士，亦成為被告收集資料的對象，控罪書指他們分別是前任及現任立法會議員、公民黨創黨成員、港獨分子，以及一名正被警方以《港區國安法》通緝的泛民人士。

對此，中國外交部發言人汪文斌周四（17日）表示，中國是網絡安全的堅定維護者，反對及依法打擊任何網絡攻擊及犯罪。他批評美方長期以來把網絡安全問題作為污名化的工具，作政治操弄及散布虛假信息，敦促美方以客觀理性的態度對待網絡安全問題。