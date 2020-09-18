69歲男照顧9旬認知障礙母　家福會策劃師助應對挑戰

隨著香港人口老化，認知障礙症越來越普遍。現時香港每10位65歲或以上長者，就有1位患有認知障礙症。患者會記憶衰退、重複發問；容易迷路、走失；情緒起伏不定；甚至出現幻覺等。香港家庭福利會推出以家爲本的認知障礙評估及支援計劃，提供評估、照顧策劃服務、互助小組等，幫助照顧者應對種種挑戰。

程先生今年69歲，已照顧其9旬的認知障礙症母親2年。他與母親關係一向良好，惟母親患病後變得固執，母子常有衝突，尤其他每次外出用膳、買鎹，母親都要塞錢給他，絕不輕易罷休。母親亦因患病失去危機意識，曾在家跌傷肋骨。有時候，母親會半夜三更起床開爐煮飯、出現幻覺、甚至發脾氣指「你不如殺咗我」。

在家福會的支援下，他逐步調整與母親相處模式，學習照顧對方的方法。他透過安排母親做一些簡單的家務，例如抹枱、洗米、摺紙盒等，令對方感受到生存價值及意義，母親心情變好之餘，也更容易溝通。程先生形容，照顧認知障礙的母親猶如跑馬拉松，時間越久，母只會退化更多，難以好轉。

透過計劃，程先生結識不少「同路人」，了解患者退化的階段，從而做好心理準備。機構亦安排物理治療師，教其母做防跌運動。程現時已養成每天晚飯後，散步一小時的習慣，放鬆身心，並為母親申請日間照顧中心，預計須輪候1年半。

家福會社會工作顧問黃愛球表示，疫情打亂患者生活節奏，容易導致情緒問題。照顧者可安排一些刺激感官的活動，減慢患者退化的情況。照顧者亦要關注自己的精神健康，適時尋求協助。