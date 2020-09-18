何志平專欄：偽善的面具

二○一八年九月初，看守所的一個非裔鄰居，「積克」（假名）跑過來興奮的告訴我：「好消息！基倫‧斯金納（Kiron Skinner）被任命為美國國務院政策規劃事務的新主任！」

我也奇怪的說：「國務院那主任的工作非同小可，還記得多年前第一任的主管喬治‧肯南草擬了遏制蘇聯的戰略，拉開了美蘇冷戰的序幕。特朗普上台後任命了布萊恩‧霍克當這內部智庫的主任，以為霍克曾在艾奧瓦州跟當時的州長布蘭斯塔德（二○一七年任命為美駐華大使）共事過，這有助於他的研究室制訂對中國策略的倡議。斯金納是哈佛博士，更是匹茲堡卡耐基梅隆大學政治與戰略研究所的創始主任和教授，師承前國務卿元老舒爾茨，也是康多利莎‧賴斯的門生。在外交政策界中被普遍認為是當今最有才華的戰略思想家之一。」

積克馬上插口補充：「她是黑人，女性，並且來自民權主義的傳奇性家庭。她極可能會步鮑威爾和賴斯的後塵，成為第三個非裔的美國國務卿，她是我們黑人的新希望！」

那時候，特朗普正吵着要劇增中國貨物入口的關稅及打擊在美的中國企業。我恭喜積克之餘，亦希望斯金納能為日益緊張的中美關係注入冷靜理性的分析，和包容共贏的建議。

一年後，二○一九年八月，積克又氣急敗壞的跑過來說：「我們的明日之星斯金納突然被解除職務了，說是因為她的橫蠻侮辱性的管理風格，發表歧視同性戀的言論，並指責同事們亂搞關係！」

這樣的指控充滿着「莫須有」的味道。我苦笑着安慰積克，說等幾天看看報章評論怎樣說，才能接近事實真相。

原來二○一九年四月尾，斯金納在華盛頓「未來安全論壇」上，公開的拋下一個重量級的政治炸彈，激起千層浪。她宣稱：「美國正在準備與中國進行一場『文明與種族的較量』。美蘇『冷戰』在某程度上是『西方家庭內裏的鬥爭』，中國是我們第一次面臨一個非白人／非高加索人種的強大競爭對手。」

她說：「這是與一個很不同的文明和不同的意識形態之間的爭鬥，因為北京的制度不是可用西方哲學及歷史來理解的；而種族也是眼下中美之間的爭鬥與冷戰期間美蘇爭鬥的另一個不同之處。」

她又說：「破解蘇聯的極權政府，可以用非常厲害的西方武器：『人權』作為對付共產黨的楔子。但因為文化、文明和價值觀的差異，在中國，這以人權為武器的手段是行不通的！」

最後她還說：「我們不得不摘掉玫瑰色的眼鏡，認清這個威脅的本質。我認為，我們必須對中國人的追求和成就，還他們一種尊重！」

看罷這些報道，積克滿懷感慨地說：「斯金納是黑人，她說美蘇衝突是白人家裏內鬥，這『白人』是指高加索人種，但也包括美國的黑人，西班牙語人種，俄羅斯的斯拉夫人種等等，顯然這不僅是指膚色或血統，而是代表了『西方的文明世界』。這不是種族爭鬥，文明衝突是甚麼？」

積克又跟着說：「美蘇冷戰期間，美國高舉人權至上的聖潔牌坊，支持民權，接納難民，廣開移民大門，以突出與極權社會的落差。但你看今天特朗普政府管治下美國自身的人權狀況？不堪入目。他更毫無意願改善，那又如何能再跟中國打那人權牌呢？」

積克最後還氣憤的道：「知道嗎？斯金納說的全都對，但她太直率了，不但撕破了『白人』偽善的面具，脫掉了美國人的神聖外衣，更揭開了民主人權鬥士的遮羞布！血淋淋的把白人至尊的醜惡真面貌赤裸裸的呈露出來，她不被打掉才怪！」