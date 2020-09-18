美助理國務卿批中國最近舉動　是無法無天的惡霸

美國負責東亞和太平洋事務的國務院助理國務卿史迪威（David Stilwell），周四（17日）出席參議院外交關係委員會聽證會。他批評中國最近在全球的舉動並非負責任國家所為，而是一個「無法無天的惡霸」（a lawless bully）。

史迪威在會上表示，美國並沒有要求其他國家，在中國議題上選擇立場，而是站出來反對中方惡毒行為，保障本身的主權及經濟利益。他提到美國與中國競爭不一定會引發衝突，又指當雙方利益一致，例如在北韓問題，美方便會尋求與華合作。

對於中方過去數月行為，史達偉形容「格外過分」，當中包括中印邊界衝突，以及南海等地紛爭。他亦提到中方企圖消滅內蒙古及西藏文化，在新疆則持續實施鎮壓及強迫勞動，以及在香港落實《港區國安法》，批評這並不是負責任國家所為。

在史迪威發言時，國務次卿克拉奇正訪台。史迪威重申美國將繼續加強與台灣交往，並向台灣提供武器，但強調華府仍堅守一個中國政策。

與史迪威同場、負責歐洲和歐亞事務的副助理國務卿里克（Philip Reeker）則稱，歐洲「可以說」是中國企圖取代美國全球領導地位的中央戰線，但俄羅斯仍是當地首要軍事威脅。他提及美國計劃月底或下月初與歐盟舉行高級別會議，就中國議題展開對話。