你要知：魚蝦蟹可放雪櫃一個月？海鮮急凍術鎖住「鮮」味

疫情之下街市一度成為聚眾高危區，不少人家庭主婦選擇每次買餸，就囤積整個星期的餸菜。不過如何存放海鮮卻成為一大難題。既擔心變壞，又怕鮮味全失？不如跟「海鮮達人」學海鮮急凍保鮮法，就隨時歎到新鮮海鮮。

網傳只要加入冰水冷凍，海鮮能保存半年之久。「海鮮達人」廖承之解釋，這個說法的確可行，惟保存不同海鮮均有注意事項。對於鮮魚，先去掉內臟和鱗片，放入保鮮袋密封，再放已加入冰塊、鹽的冰水內，存放於冰格。「呢個方法可將魚肉以最快速度急凍，保存其鮮度」。貝殼類保存方法亦同樣，謹記鮮魚及貝殼類入袋前，切勿以清水沖洗。

至於蝦則可直接放在已加入鹽的冰水中浸泡，但一定要確保冰水蓋過整隻蝦，否則蝦頭會變黑，最後同樣快速放進冰格即可。至於蟹則要留意，不能直接保存，需要先烚熟或蒸熟，才放入冰格。廖解釋，「加咗啲冰落水後，加小量鹽，令冰水急降1至2度，可以加快急凍效果，保存新鮮。」用這種方法保存，長至一個月亦沒大問題。

不少人指海鮮解凍後，難以去除腥味，廖指，此舉可能與解凍方法不妥有關！鮮魚最好的解凍方法是放於攝度0至4度環境下，讓其自然溶雪。若溶得透切，海鮮便不會有腥味，如鮮魚魚身「溶唔透」，魚肉內有冰，整條魚便有機會變腥！「最好方法就係由冰格放回一般儲存格，等佢自然溶雪，若想晚上食，下午就先放到儲存格，咁就最安全。」至於其他海鮮的解凍做法亦大致相同。

最後廖教路，若想節省時間，可將需要解凍的海鮮放入保鮮袋，再放在鋅盆用水喉「啤水」，同樣可在不破壞鮮味下，較快解凍食材。若溶雪後仍有腥味，可用薑和鹽解救。只要在魚身、魚肚及內臟擦一點鹽並洗刷洗淨，就能去除腥味。若仍難去除腥臭味道，則可能是劏魚後，沒有即時將魚肉急凍處理，令肉質帶腥味及霉味。