探射燈：午後特賣場　減價促銷雙贏

針對容易變壞或保質期較短的食品，不少超級市場於下午或晚上設特價時段促銷。日前下午約4時，東網記者看見一超市內職員在生果、沙律、壽司等貨品上貼上特價標籤，連凍櫃內不少牛肉亦減價，普遍減價10%至30%不等。另外，有超市將即將過期的食品擺放特價區內出售，如餅乾、麵包等；有超市每周亦設定特價日以促銷貨品。

包裝食物的食用日期一般分為兩款，一款為標記「此日期前食用」（Use by），即過了該日期食用會有損健康，如奶類製品、凍肉、麵包等；另一款為「最佳食用日期」（Best before），即該日期前食物有最好的質素，即使過後食用亦可，如罐頭、餅乾等。

澳洲有連鎖特賣場專門以超低價出售食物和生活用品，當中亦包括即將到期的貨物，深受當地市民歡迎。特賣場與食品批發商合作，透過大量採購壓低貨品價格，或以較低價格出售即將到期的食品。特賣場亦會以特價出售已經停產，或外觀與行貨不同的商品。

專門出售即將到期或已經過期的綠惜超市GreenPrice創辦人Terrence指，一般大型超市會將即將到期的「Best before」食品退回批發商，而部分外國進口的食品則會以優惠價出售予員工，惟由於數量太多，仍有大量賣剩的食品流入堆填區。他指英國10多年前就有人成立環保超市，以原價的一半甚或兩成出售仍可食用的過期食品，以減少浪費。