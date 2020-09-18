網民熱話：阿伯Hea戴口罩　女車長勸喻反遭「噴口水」

阿伯因為女車長出言勸喻戴口罩而大動肝火，不斷爆粗兼靠近女車長狂噴口水。

「車船口罩令」仍未解除，市民乘搭公共交通工具都要戴上口罩，不過有人卻將「Hea戴」視為戴上。昨日(17日)一名阿伯就在荃灣準備搭巴士時，被女車長要求「戴好口罩」，不過阿伯堅稱已經戴上，更以爆粗、噴口水等，反擊女車長。

事發於昨日(17日)早上，現場是荃灣西站公共運輸交匯處，片段相信是站內其他車長拍攝。發文者指，該名阿伯因為未有戴好口罩、女車長要求對方戴好，因而發生口角。片段開始，阿伯表現頗為激動，向着女車長瘋狂爆粗，期間更將戴至露出鼻部的口罩拉走，向女車長愈靠愈近說話，刻意向其面部「噴口水」，隨後有其他車長介入勸喻，阿伯指自己遭女車長不禮貌對待才發脾氣。

至於女車長則趁機致電報警，收線後二人再起爭執，女車長表明已經報警，着對方不要離開，阿伯亦擺出一副「冇有怕」模樣：「我唔走，我企喺度！」不過未幾又轉身離去，臨走前得戚拋下一句：「追我呀！」

網民狠批阿伯無品，「支持女巴士車長，呢位XX真係不知所謂」、「成日想X人X母，不知所謂，女車長支持你呀！」亦有網民嘲笑阿伯最終閃走，「死XX，又話唔會走，最後咪又係走咗去」。

網民有話說

Shirley Khushi：戴好啲口罩先講啦，X街

鄭國強：咁大年紀都唔化概，句句XX，你小心報喺自己身上

Chui Ling Lai：車長做得很好，撐

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