保就業罰則低政府變相貼錢裁員　工會促禁違規僱主再申計劃

本港就業不足率就由3.5%升至3.8%，是繼2003年沙士疫情後的高位。

本港6至8月失業率維持在6.1%，就業不足率就由3.5%升至3.8%，是繼2003年沙士疫情後的高位。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦相信，因為6月情況較好，數據才「拉勻」沒有變差，相信下次公布的失業率可能上升至6.3%。

劉指，由於很多人要放無薪假，認為就業不足率升幅正常。對於申請第2期保就業計劃的僱主有23%在首期因為違規而扣減部分補貼額，但絕大部分只佔6、7月補貼額少於5%，劉認為保就業計劃推出得很急，錯漏百出並不出奇，但批評罰則太低，應該不准違規僱主再申請補貼。

職工盟主席吳敏兒則指，工會接獲80%打工仔就無薪假求助，20%是裁員，批評保就業計劃無阻嚇性。吳怒斥，所謂罰則只是將補貼退回政府，並無增加僱主成本，甚至是政府貼錢予公司裁員，而政府即使收回款項，亦無發放給該批受影響的員工。她續指，失業率未能反映現有情況，個別行業，包括消費、零售及建造等行業，失業率已超過10%，促請政府設立失業援助金。