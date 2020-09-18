泳池今重開人數限半　泳客指泳池範圍內少人戴口罩

康樂及文化事務署各區泳池今日（18日）重開，會採取特別措施，包括暫時調低入場人數一半，淋浴間或花灑頭會以「隔一個，開一個」方式等開放。東網記者今早到全港各區泳池視察，發現因天雨關係，入場人流不多。多名泳客對泳池重開感到高興，但坦言泳池範圍內不少人沒有嚴格遵守口罩規定，只好提高衞生意識保障自身安全。

港府規定，市民身處任何泳池範圍內，須在任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則可獲豁免。記者今早到九龍公園游泳池視察，由於天雨關係，戶外泳池只有兩至三人，室內池則較多人，泳客入場時毋須排隊。位於港島的維多利亞公園泳池，入口則有工作人員監察入場人數，並即時手動更新數字，入場人數限於345人以下，現場人流同樣不多。

退休長者陳女士表示，今早7時15分到九龍公園游泳池，毋須排隊，只需量體溫便可照常入場，而更衣室的清潔人員有增加。她指自己習泳多年，對泳池重開感到好開心，之前不能游泳，令生活習慣改變。現時會選擇一個人游泳，避免約朋友，相信可保障自己，而泳池空間大，泳客都會自動自覺保持距離。

市民羅太形容，泳客比之前減少，估計與今天首日重開及天雨有關，以她所見，泳客在更衣室更換泳衣後，已没有人戴口罩到泳池，嚴格遵守口罩規定的人很少；另一市民吳女士指，過往每天都會游水，泳池停開期間，做運動的選擇只可以改為到公園散步，對泳池重開感到開心，將會繼續每天游早水。她直言，自己仍會有少許擔心受感染，但認為老人家始終需要運動。

市民李女士則指，泳池已有大半年時間停止開放，平日最多留在家中郁動手腳，但比起游泳，效用不大，對重開感到開心。她形容，以往有很多人游早水，但今日人流較少，或與首日重開有關，而自己在更衣後已即時戴回口罩，「我都驚㗎嘛！」