海洋公園重開氣氛冷清　遊客：玩機動遊戲都唔敢大叫

因第3波新冠肺炎疫情而關閉2個月的香港海洋公園，今日(18日)早上10時重開，市民需預約才可入場，重開首日預約雖爆滿，但開場時人流較稀疏，園方特意準備吉祥物公仔、消毒搓手液等禮物包，派發予首100名入場人士，惟接近開園時間，仍只有約30名市民排隊等候入場。此外，因應禁聚令仍維持4人限制，雖然園方只允許最多一行4人預約，但仍見有5人家庭入園。

攝影發燒友羅先生表示，自己40多年來是海洋公園的忠實支持者，去年曾來海洋公園20多次，今年就只來過1次，笑言「相機都發咗霉」。他又指因社會運動和管理層管理不善關係，海洋公園近年經營困難，盼園方管理質素能回復以前的水平。

9歲陳小朋友在嫲嫲的帶領下入場，他指疫情期間在家中很悶，故一知道海洋公園重開，即等不及要第一時間來，又稱入園後最想看到企鵝。另一市民蔡小姐指，今日人較少，雖然玩機動遊戲不需排隊，但有感氣氛不熱鬧，「玩機動遊戲都不敢大叫」。她稱不希望日後海洋公園縮減機動遊戲，認為至少要保留過山車。對於該園將推出深度遊計劃，她笑言：「都係機動遊戲吸引啲。」

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅稱，市民反應踴躍，未來數周周末及公眾假期的預約均已滿。他指，因應疫情反覆，今次入場人數限制較上次更保守，僅容許20%至30%人流進園，但會因應重開初期的人流情況及營運狀況，慢慢增加客容量。他表示，今次防疫措施大致與上次重開相若，如入園前要量體溫、要遵守禁聚令安排等，但因政府推行口罩令不豁免吸煙，故今次不會開放吸煙區，全園亦會實施禁煙安排。

另外，多項設施今日亦暫停服務，包括熱帶激流、越礦飛車、跳跳屋及滑浪飛船等，吳稱因應疫情及日常維修等狀況，需要關閉部分設施，亦按政府要求，室內表演場地將不開放。

問及該園早前獲政府撥款54億港元後，會否再向政府求助，以及員工無薪假、減薪等安排時，吳僅表示會嚴格實施成本控制措施，並檢視員工安排，待重開收入回復後，慢慢減少對政府支援的依賴。吳又說，未來會推行園內深度遊，如瑜伽、行山及露營等活動。