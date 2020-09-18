陳凱欣終極上訴失敗　議員生涯不足2年兼無得延任　

陳凱欣早前被高等法院裁定「非妥為當選」，終審法院今早(18日)拒絕批出許可受理陳的上訴，標誌陳凱欣喪失議員資格，結束不足2年立法會議員生涯，同時預料無法延任1年議員任期。

現年42歲的陳凱欣，從政生涯起點是2012年底加入政府，出任食物及衞生局政治助理，直至2017年6月底。及至2018年11月，陳代表建制派參加九龍西地方選區補選，取得超過10.6萬票，以逾1.3萬票之差擊敗工黨李卓人，首次成為立法會議員。

值得留意的是，第7屆立法會選舉原定於9月6日舉行，陳凱欣於7月中亦有報名參選角該連任，惟政府於7月底以疫情為由，宣布押後選舉1年，加上陳今次就「非妥為當選」的議員資格終極上訴失敗，令陳歷時1年10個月議員生涯劃上句號。

表：陳凱欣從政經歷

時間●事件

2012年

12月1日●加入政府，出任食物及衞生局政治助理

2017年

6月30日●離任食衞局政治助理

2018年

11月26日●立法會九龍西地方選區補選勝出

11月28日●宣誓就任立法會議員

2020年

5月21日●劉小麗選舉呈請勝訴，陳凱欣被裁定為「非妥為當選」

6月10日●向終審法院提出上訴

9月18日●終院拒批上訴，陳喪失議席