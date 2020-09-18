藍田邨老翁染大鼠戊肝　居民指未見過有老鼠對不明染病感擔心

藍田邨一位79歲老翁感染大鼠戊型肝炎，為本港第12宗個案。東網記者今日(18日)早上到藍田邨巡視，發現有食物環境衞生署人員巡視垃圾房、花槽等地方。大部分受訪居民表示沒有聽過該個案，並指屋邨環境頗為乾淨，未曾見過有老鼠。

上午10時左右，食環人員、屋邨管理人員、清潔工人等一行約10人巡視屋邨環境，包括垃圾房、花槽等，歷時約1小時，現場亦有清潔工人作恒常清潔。屋邨環境頗為乾淨，未見有隨處棄置的垃圾、雜物等。東網記者訪問多位居民，皆表示屋邨環境衞生不俗，不解為何有人感染大鼠戊型肝炎。

居民葉太有一3歲兒子，從未聽聞香港大鼠戊型肝炎的問題，對有居民感染表示震驚。由於兒子年幼，再加上「雙疫夾擊」，令她頗為擔心，惟有出入盡量小心。不過，她認為在藍田邨住了3年，環境一直頗為乾淨，附近街市的衞生情況都可以接受，就算是深夜11、12點，都從未見過老鼠。

另一居民胡小姐則指，有聽過相關新聞，亦頗為震驚。她同樣認為屋邨衞生情況不錯，從未見過有老鼠，又表示該個案源頭不明，令她頗為擔心。