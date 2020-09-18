陳凱欣喪失議席　建制派仍佔議會過半數取得主導權

目前建制和非建制陣營各佔41席和22席，建制仍保持多數議席優勢。

隨着陳凱欣就「非妥為當選」的終極上訴失敗，即時喪失立法會議員資格，連同早前4個議席懸空，第6屆立法會餘下65名議員，包括建制派41席，非建制派24席，換言之，建制派仍掌握議會主導權，非建制派亦佔全體議員三分之一的關鍵議題否決權，因此，陳凱欣今次喪失議席，對議會大格局無太大影響。

現屆立法會原本由70名議員組成，過去4年因被取消議員資格、被裁定「非妥為當選」及辭職加入政府等原因，導致現時合共有5個議席懸空，包括社民連梁國雄原本的新界東直選議席，以及何啟明辭任勞工界議員，加入政府任勞工及福利局副局長。

值得留意的是，議員被裁定為「非妥為當選」喪失議席早有先例，過去1年合共出現3次，除了今次陳凱欣個案，另外2次是民主派區諾軒及范國威，區、范於去年12月就「非妥為當選」到終院申請終審上訴許可，同樣遭終院駁回，2人即時失去議員資格。

表：立法會議席懸空時序表

梁國雄 2017年

因宣誓風波被褫奪（DQ）議席，其後曾分別就DQ向高等法院和上訴庭提出上訴許可申請，議席懸空至今。

區諾軒 范國威 2019年

前香港眾志周庭和劉頴匡於2019年獲高等法院，就其取消參選資格的選舉呈請裁決得直，而從補選取得議席的區諾軒和范國威亦屬「非妥為當選」。同年12月，終審法院亦駁回區范二人的上訴許可申請，他們即時失去議席，政府亦一直未有就補選議席作決定。

何啟明 2020年5月

他於5月底被政府委任為勞工及福利局副局長，並於6月1日履新。由於當時第6屆立法會未有因應疫情而需延任，故《立法會條例》規定，每屆立法會任期結束前4個月不得舉行補選，所以政府未有就其議席進行補選。

陳凱欣 2020年9月

因劉小麗於今年5月被高等法院裁定其取消參選資格的選舉呈請得直，陳凱欣被裁決為「非妥為當選」，隨後陳就有關裁決申請上訴至終審法院，最終遭駁回。