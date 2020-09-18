樓價問題未解決　全球智慧城市排名香港再輸新加坡　僅位列32

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）和新加坡科技設計大學公布第二屆「全球智慧城市指數」，本港在109個城市之中，僅位列第32名。第1位則由新加坡蟬聯奪得，第2及第3位則分別為芬蘭的赫爾辛基及瑞士蘇黎世。受訪者指出本港有5項問題必須從速解決，順序為「樓價」、「保健服務」、「公民參與程度」、「貪腐問題」，以及「交通擠塞」。

調查在今年4月至5月進行，向百多個城市中的逾1.3萬名群眾，就健康與安全、流動性、活動性、機會及治理五大領域進行調查，並按調查列出的各項描述予以評分。

香港在109個城市中，僅排名第32位。調查發現，受訪者最擔心本港的房屋問題、交通擠塞、空氣污染、環保回收以及政府官員貪腐問題。以100分為滿分，受訪者最滿意是基本環境衞生，有68.9分，但同項描述，排行第一的新加坡則有85.2分。

受訪者在進行調查時，對多個情況的滿意度是給予低於50分，最低是「交通擠塞」方面，只有26.1分；「住房租金佔月薪3成或更低」只有26.5分；「空氣污染」則有30分；「政府官員的腐敗」亦只有38.5分。其餘不足50分的選項還有不滿回收服務和綠化環境不足。

至於受訪者認為首5個本港最緊急需要處理的問題，最多為選擇為「樓價」，佔79%訪者，其次為44%為「保健服務」；至於「公民參與程度」、「貪腐問題」，以及「交通擠塞」問題則同約為39%。

瑞士洛桑國際管理發展學院教授布里斯表示，調查進行期間正值新冠肺炎疫情全球大流行的時期，因此調查過程更有注意有關疫情流行的管理科技的應用情況，但排名並不能證明該城市抗疫的能力。

報告又指，很多國家都在首都以外發展智慧二級城市。例如西班牙城市畢爾巴（Bilbao）排名高於首都馬德里，英國第二大城伯明翰在排行榜上升的速度也快過首都倫敦，預計未來一些小城市會更有潛力發展成為智慧城市。

表：全球智慧城市排名

名次●城市

第1名●新加坡

第2名●芬蘭赫爾辛基

第3名●瑞士蘇黎世

第4名●新西蘭奧克蘭

第5名●挪威奧斯陸

第6名●丹麥哥本哈根

第7名●日內瓦

第8名●台北

第9名●荷蘭阿姆斯特丹

第10名●美國紐約

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第32名●香港

*資料來源：全球智慧城市指數調查