政府料冬季現第4波疫情更嚴峻　將為特定群組定期重複檢測

新冠肺炎個案雖有所回落，但疫情仍未斷尾。食物及衞生局局長陳肇始今午(18日)交代最新防控策略時表示，雖然疫情持續放緩及漸趨穩定，但社區仍有隱形傳播鏈，而且預計第4波疫情將在冬季出現，並會較第3波疫情更嚴峻，故政府不能滿足於現時的防控工作，以為下一波疫情作準備，並把防控抗疫工作納入社會新常態。

她指，會全面加強疫情監察及病毒檢測工作，為特定群組進行定期、重複或抽樣檢測，包括高風險群組，如安老院舍、殘疾人士院舍員工及護理員等；高接觸群組，如公共交通工具司機、的士司機、餐廳服務員、街市檔販從業員及駐場員；及重要基建群組，如屠房員工、貨櫃碼頭前線員工等，以盡早識別社區中的隱形傳播鏈。

陳稱，過去一星期全球已新增超過180萬宗確診，死亡個案新增4萬多宗鑑於全球疫情發展，本港仍未能放寬入境防控措施，以嚴防外來輸入個案，當局會不斷評估情況，訂定極高風險國家的名單，有機會將更多高風險國家列入名單，而現時全部經機場及陸路入境人士，都需要接受14天強制檢疫隔離及病毒檢測，大部分經陸路口岸入境、獲豁免檢疫的人士都是貨車司機，他們必定要接受病毒檢測，政府會根據實際情況各項管制安排。

政府亦會增加社區應對及檢疫隔離設施。駿洋村第一至第三座已停止接收檢疫人士，預計9月底清空其餘兩座，並於10月中交還，住戶明年初可入伙。而竹篙灣第三第四期會在今年底落成，提供2000個檢疫單位，鯉魚門度假村隔離設施則會繼續使用，亦會租用酒店予密切接觸者入住，預計年底總共會有4000個單位應對檢疫需求。而作為社區治療設施的亞博館，會盡一步擴展至約1000張病床，政府會於亞博旁邊建立臨時醫院，提供約800張病床，預計4個月內完成。

至於社交距離措施方面，她指考慮到實際情況及防疫經驗，暫時未能全面放寬有關措施至今年6月時的情況。