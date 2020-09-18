警方食環署周末嚴打違規食肆酒吧　包括除飲食外無戴口罩食客

第三波新冠肺炎疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始今午(18日)交代最新防控策略時表示，政府現時已加強一系列措施減低感染風險，當局在參考專家及餐飲業界的意見後，已於8月27日向食物業的經營者發出防疫抗疫書面建議，包括分開執枱及上菜職員、避免搭枱、處所內的通風系統要求等。至於街市環境方面，當局發現現金找續屬高風險，故當局建議在抗疫基金下，為街市的租戶提供一次性補助，以推廣在街市檔位使用非接觸式付款。

她續指，在檢視第三波疫情時，發現有人多擠迫的地方出現爆發風險，如食肆、街市，故會加強食肆、街市防疫措施，食物環境衞生署一直有加派巡視，確保食肆嚴格遵守指引，當局在9月11至16日已巡查6178間飲食業處所，並向66間處所負責人展開檢控程序，主要包括餐桌距離不足、入座率超過50%、部分人士未有在飲食外佩戴口罩等，由於今日起有新新指示，警方及食環署會在周末展開聯合行動，加強巡查食肆、酒吧等。

陳稱，現階段一定要穩住疫情，希望市民充分合作，保持防疫意識，明白10月1日是中秋、國慶長假期，市民在傳統喜慶日子會較雀躍，或會外出慶祝或舉行家庭聚會，雖然政府放寬部分措施，但市民都要盡量縮短外出時間。