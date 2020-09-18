斥抗疫基金大縮水不合邏輯　健身業界促政府加碼

第3輪防疫抗疫基金金額大縮水，多個行業資助減少，當中包括健身搏擊運動業界。有議員今早（18日）聯同業界人士召開記者會，在枱前貼上「無能正苦、抗疫不力」的標語，直指新1輪防疫基金縮水是政府漠視業界需要，要求政府加碼。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯先生指，政府上一輪向健身中心發放港幣10萬港元資助，以及向合資格教練發放7500港元，業界已經叫苦連天，此次疫情更為嚴重，但資助額卻大大減少，10萬港元資助縮至5萬港元，7500港元減至5000港元。

他認為有關做法完全不合乎邏輯，可見政府不了解業界營運困難，從無聽取業界訴求，坦言資助無理由縮水，反而應該要加碼，建議參考飲食業，根據店舖面積大小，按比例賠償20萬港元至100萬港元不等，同時不應再無理要求他們停業。

本地拳擊手袁文俊則不滿政府完全不理會運動員的發展生涯，疫情以來政府無相關委員會作跟進。運動員無法復操，康文署旗下運動場所安排又朝三暮四，他們完全無所適從，對將來運動發展感到擔憂，加上運動員亦無任何補助。而前泰拳運動員張冠東退役後開設的健身中心，超過8500呎，30名員工，停業90多日，所得資助連「半個月租都唔夠交」。

議員陳淑莊及東區區議員李予信同樣認為，往年這段期間理應是健身旺季，但今年業界卻要面對營運困難，認為政府必須正視問題，修補基金漏洞。