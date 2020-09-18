酒吧卡啦ok等今重開　業界指僅營業至午夜12時要捱住蝕

新冠肺炎疫情放緩，政府進一步放寬防疫措施，酒吧、酒館、夜店、夜總會及卡拉OK今日(18日)可重開，措施由即日起計為期7日，生效至本月24日。有議員聯同酒吧、卡啦ok及夜總會等業界代表召開記者會，交代防疫措施安排，並共同監察措施實行情況，期望於短期內令政府對業界恢復信心，再延長營業時間，令他們可以繼續維持生計。

酒吧、夜總會及卡啦ok今晚可重新營業，惟有業內人士形容是次重開是「捱住蝕」重開。娛樂界權益關注組主席陳潤蓮表示，行內人一直盼望重開，大家對重開後的防疫措施均非常認真，夜總會除了探熱、填寫健康申報表、放置酒精搓手液等措施，亦要求員工進行病毒檢測，持有無染疫證明才可上班，藉此保障員工及客人的健康，但目前酒吧及夜總會限2人一枱，營業時間僅至午夜12時，均令他們的營業相當艱難。

酒吧業大聯盟召集人梁先生亦指出，酒吧各有經營模式，部分酒吧要到晚上11時才開始有客人，但按現時規定，只能營業1小時至午夜12時，會令酒吧虧蝕，故業內有10%酒吧決定不營業，而其他決定重開營業的酒吧，預計生意額只會回復20%。

卡啦ok連鎖店Red Mr代表羅清瑤亦在會上提到，預料未來生意只能回至疫情前的30%至40%，期望政府體恤現時經營困難，可與業主協商租金問題，並增加第3輪抗疫基金中給予卡啦ok業界的津貼。

飲食界議員張宇人稱，政府縱然放寬防疫措施，讓酒吧、卡啦ok及夜總會重開，但在現時的重開條件下，業界營運非常困難。張續指，業界早已做好準備重開，包括分開傳菜及清潔的員工、盡量使用電子收費及加強室內抽風等5項防疫措施，呼籲市民支持並配合，同時監察種種防疫措施的實行，期望在短時間內令政府恢復信心，把有關行業營業時間放寬至晚上6時到翌日早上6時，並將每枱人數放寬至4人，讓行內人重獲生存空間。

被問到若營業時間放寬至翌日早上6時，會否增加播疫風險，蘭桂坊集團主席表示，相信只要每個從業員及市民做好防疫，便不會令播疫風險增加，若然市民在場所內看見有人不遵守防疫措施，可以向職員主動舉報。