港金舖直播風氣盛　内地人代購金器轉售内地疫市賺金

疫情下本港零售業及旅遊業遭到重創，生意額節節下跌，惟近半年於油尖旺金器首飾店一帶卻出現「旺場」的特別現象。有售賣金器業界人士透露，近期有不少內地人專門在各大珠寶金行門市進行珠寶直播，並聲言可為內地買家做代購服務和即時落單，企圖憑直播殺出新血路。

網上直播現時成行成市，去年年底有一群內地人士專門在珠寶金行進行直播，介紹不同珠寶首飾並進行代購。周生生大中華營運總經理兼九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，有關人士經常在店舖做直播，向其觀眾介紹各樣金器，「佢哋就係幫親戚朋友買，只係近來直播風氣愈來愈多人做，所以睇落有點不一樣。」

他指，對方來店做直播亦是客人，也沒有對店舖運作有所影響，故未有阻止，「他們都會避開繁忙時間先來，又會在一些休憩位置進行（直播）。」但劉指，雖然珠寶直播有一定觀看人數，亦有忠實客源粉絲，但對本港珠寶業整體生意的實際幫助不大，因他們購買的價位不算高，多數只是千多港元或5000港元左右，並會買10件或20件，對比以往的銷情仍差一大截，但認爲「起碼有人買都是好事」。

他續指，受疫情影響，現時珠寶業界生意較疫情前已大跌7至8成，預料即使疫情放緩，生意也難以即時反彈。他相信直播風氣是會在內地人圈子流傳，港人未必接納：「始終香港人購物方式很多，做直播未必適合他們，都係適合與內地人士溝通多。」