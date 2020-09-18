大埔警區打擊黑幫反罪惡　拘37人涉12宗案件

大埔警區在前日(16日)起一連兩日執行代號「薄影」行動，針對區內非法活動及打擊三合會收入來源，行動中拘捕37人(16歲至80歲)，共涉及12宗案件，涉案金額達40萬港元。

大埔警區刑事部莊成逸警司指出，因應政府連串抗疫措施，部分娛樂場所需要暫時關閉，不法分子趁機開設及經營賭檔等非法場所，選擇保安較鬆懈的「三無」大廈，經營網上百家樂、麻雀及13張等賭博活動，大批賭客在場內進出，恐有播疫之虞。

大埔警區刑事部聯同大埔分區及上水分區搜查區內42個地點，拘捕18男19女，部分人有黑幫背景，分別涉嫌洗黑錢、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、經營賭博場所及在合法賭博場所以外地方賭博，另亦包括入屋犯罪等罪行，其中年齡最小的16歲青年因身懷伸縮棍，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。另外，由於他們違反禁聚令，警方已經作出票控。

行動中，警方亦拘捕一名36歲男子，涉及2宗車內盜竊及套用假牌，亦即行使虛假文書。據悉，賊人在犯案時會駕駛不同類型及已套上假牌的車輛，主要針對時尚跑車偷走車胎及胎鈴，警方正繼續調查他及其他可能同黨，不排除有進一步拘捕行動。

另外，大埔警區反黑組昨晚(17日)亦搜查大埔區一個公屋單位，拘捕一名43歲男子，檢獲37,000支未完稅香煙，市值約93,000港元，應課稅值約7萬港元，同時亦檢獲小量冰毒及吸食冰毒工具。