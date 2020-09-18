涉企圖欺詐發還開支　玩具生產商前僱員被廉署起訴

廉政公署今日(18日)落案起訴一名玩具生產商前僱員，控告她涉嫌企圖欺詐該公司向她發還攝影服務費用。被告已獲廉署准予保釋，以待下周二(22日)在東區裁判法院答辯。

34歲的僑雄國際控股有限公司(僑雄國際)前人力資源主任江麗珍，被控一項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

被告於案發時為僑雄國際的人力資源主任，負責籌備一個於2018年9月11日舉辦的公司活動，該活動需要攝影服務。一個攝影服務供應商同意以1500港元承接該工作。控罪指被告涉嫌於2018年9月12日至10月3日期間，在其發還開支申請中向僑雄國際偽稱，兩筆合共4500港元的款項，已經支付予上述攝影服務供應商，意圖詐騙而企圖誘使僑雄批准申請，而導致她獲得利益，或僑雄國際蒙受不利。

據報該攝影服務供應商從來沒有收取上述款項4500港元，惟被告曾於2018年9月19日轉賬1500港元予該供應商的東主。僑雄國際在廉署調查案件期間提供全面協助。