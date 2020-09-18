童黨盜中大生iCloud親密照勒索　復綁架要求600萬贖金　警拘控4人

香港中文大學一名男生遭綁架，據了解，本周二(15日)被黑客以iCloud帳戶中的與女友的親密照要挾，到達一間酒店後遭5名男童綁架，要求其家人支付600萬港元的贖金。受害人在酒店房逃跑，自行到警署報案，警方即日在酒店拘捕其中4名涉案男童，年齡介乎13至17歲，案件今日(18日)上午在觀塘裁判法院提堂。

據了解，受害人近日發現自己的iCloud帳戶被黑客入侵，所有相片皆被刪，其後其女友收到通知要挾他們付5000港元，否則將公開二人親密照。經商量後，受害人與5名男童到了一間酒店房處理事件，惟他進入酒房間後即被要求出身上所有財物，且被禁錮房間內，由5人輪流看守，翌日受害人母親收到綁匪要求交付600萬港元贖金。

警方指，本周二(15日)晚上收到一名女子的報案，指她及男友早前被人勒索金錢，其男友與對方會面後失去聯絡，遂報求助，男友家人其後接獲綁匪要求續金的信息。警方經調查後，於本周三(16日)在牛頭角拘捕4名男童，懷疑與案有關，初步調查相信被捕男撞曾將受害男子非法禁錮，各人被暫控一項綁架罪。