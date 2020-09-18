政Whats噏：鄧飛選立會開支逾50萬　一毫子都唔使自己畀　

原定今年9月舉行嘅立法會換屆選舉押後1年，但參選人必須申報選舉開支，有人花咗超過50萬港元，但就一毫子都唔使自己畀，亦有人好慳家，只係用咗120港元影證件相為競選作準備。

唔少參選人陸續向選舉事務處提交選舉開支申報，原本打算出戰教育界嘅教育工作者聯會副主席鄧飛就使咗超過50萬元，當中以選舉廣告開支佔最多，用咗約37萬港元，印刷8萬份郵遞小冊子用咗15萬港元，而拍攝一段3分鐘嘅參選片段就價值9萬8千港元。睇嚟佢真係落足本錢幫自己宣傳，要增加知名度喎。

教育界登記選民人數約8.5萬人，除返開鄧飛嘅選舉總開支，即係每位選民價值約5.8港元。但相關開支由教聯會以現金捐贈，即係鄧飛一毫子都唔使自已畀。

有人花費數以10萬港元計，但有人就好慳家。原本有意競逐區議會（第一）功能界別席位嘅東區區議員麥德正，佢申報嘅選舉總開支只係用咗120蚊，都係用嚟影證件相；而報名參選保險界嘅李福納，選舉開支得大約300港元，全部用喺選舉廣告。莫非真係影吓相、印吓海報就足以應付選舉工程？

不過，節儉嘅唔止上述2位。航運交通界易志明本身都爭取連任，但佢嘅選舉開支1000蚊有找喎。佢大部分嘅選舉開支都係幫架車入油，使咗755.5港元，加埋立雜嘢都淨係使約900港元咋。而競逐連任嘅經民聯鄉議局功能界別議員劉業強嘅選舉開支就有2300多港元，仲好節儉咁舊物重用，着返價值45港元、舊嘅選舉人背心添！

另外，喺紡織及製衣界爭取連任嘅鍾國斌，都使咗將近5萬7千蚊喎。不過當中有5萬5千幾蚊係請咗4個人，擔任佢嘅選舉助理同拉票人。

其他人嘅開支主要用喺形象花費上，搵咗工作室影造型照，原本同樣參選區議會(第一)嘅大埔區議員任啟邦同參選商界嘅孫志恒，佢哋嘅選舉總開支分別用咗約700蚊同約1700蚊。