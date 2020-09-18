入境處拘17黑工包括3假難民　1越籍洗碗工被判囚15個月

入境處在反黑工行動中，拘捕29名，包括黑工及聘請其有關人士。

入境事務處本月14日至17日，一連4天在各區展開代號「曙光行動」的反黑工行動，共拘捕17名懷疑非法勞工及12名涉嫌聘用非法勞工的人士。據了解，行動期間拘捕的人士之中，有3名孟加拉籍男子為假難民，被捕時正在深水埗一家回收店工作。

入境處特遣隊人員搜查29個目標地點，包括停車場、護老院、食品工場、工業大廈、餐廳、店舖及貨倉等。被捕的懷疑黑工為10男7女，年齡介乎27至57歲，當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。

另外，3男4女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為9男3女，年齡介乎30至65歲。

此外，入境處調查人員於本周二(15日)進行的「曙光行動」，在香港仔一間餐廳內拘捕一名從事洗碗工作的48歲越南籍女子，一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕。該名非法勞工昨(17日)在沙田裁判法院被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作，她承認控罪並被判囚15個月。