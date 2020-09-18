遲交機器致錯失商機　口罩廠向供應商索償

一間在港生產口罩的公司昨（17日）入稟高院，向口罩生產機的供應商索償超過1369萬港元。生產商指雙方早前簽署合約，向機器供應商購入兩部口罩生產機，但是卻遲了到貨，使其錯失口罩需求高峰期之良機；而且口罩機的質量等亦有問題，令其生產量不能達到預期目標，並且須花錢維修，因此向機器供應商索償。

本案原告是港星實業有限公司，被告是淦鴻高科技實業（香港）有限公司。原告在入稟狀指，被告是口罩生產機的供應商，並以內地作基地生產口罩。原告指因新冠肺炎於2019年底至今年初肆虐，香港及世界對口罩的需求增加，原告遂於今年3月5日與被告簽訂合約，以216.2萬港元向被告購買2部口罩生產機，並於翌日便付了買機價的70%。而被告就須於簽約後30日內把口罩機送往原告的廠房。

不過原告就指，被告於4月3及4月12日才先後把兩部機送到。雖然被告解釋因內地收緊對此類產品的出口故才有延誤，但原告指對方沒有提出相關證據或書面證據故拒絕接納其解釋，並令其錯失口罩需求高峰期的商機。原告又指該兩部機的質素有問題，包括內裏的焊繩機經常不能運作，而分料機及焊繩機的感應亦有問題，故令生產過程較慢。原告又指被告提供的技術支援不足，派出支援人員亦未能幫到原告 有時更需原告出錢維修。

原告指被告提供的口罩生產機的出貨量遠低於其預期，故令其損失超過1290萬港元，加上另外原告需聘請技術人員協助維修機器，故向被告追討超過1369萬港元。