食環署街市Wi-Fi常斷線　檔販：不便使用八達通收費

政府推出第三輪抗疫基金，計劃資助食環署街市引入非接觸式付款，以減低現金播毒的風險。油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝今(18日)指，他本月起試用八達通收費，但坦言並非所有攤檔適合以電子收費，如魚檔水太多，容易令機器故障，而食環署提供的無線網絡亦常斷線，不便使用電子收費。

陳袁輝在電台節目表示，他數年前已想引入八達通收費，但因手續費問題而卻步，而近日八達通公司提供優惠，加上其攤檔已有私人無線網絡，才決定加入，但他坦言是街市內少數有八達通支付服務的商戶。

陳表示，自己賣有機蔬果，其他雜貨乾貨店都可以用八達通機，魚檔則不適合，而菜檔的交易多數「十元八塊」，故檔主亦無意欲費時安裝八達通機。他又提到，食環署於街市提供的無線網絡，每小時要重新確認一次，不方便檔販使用，建議政府為檔販開放有關服務。

監察公營街市發展聯盟發言人梁佩珊亦表示，當局除了提供資助外，亦要考慮檔販一般較年長，不熟悉電子儀器操作，應多加宣傳及行政協助，幫助他們熟習使用有關收款工具。