高院拒批上訴許可　岡田和生免被凍結48億元資產

近年為與兒子爭奪公司股權的日本「彈珠機大王」岡田和生，被兩間現由其兒子岡田知裕控制的公司入稟香港高院民事索償。原告早前向高院申請資產凍結令，要求凍結岡田和生在香港的資產，上限為6.2億美元（折合約48億港元）。法官於今年7月拒絕該申請，原告不服判決申請上訴許可，法官指原告的上訴沒有實質勝訴機會，今天（18日）拒批上訴許可。

兩名原告包括在日本上市公司Universal Entertainment Corporation，及其在港成立的全資附屬公司Tiger Resort Asia Limited；被告岡田和生。原告指被告在擔任原告董事時疏忽或違反董事責任，致公司在菲律賓投資開設賭場度假村超支，故向被告索償6.2億美元。

法官於今年7月在判決書中指出，原告指被告違反董事責任，要求凍結被告在香港的資產，以現時已呈堂的證據，被告有否違反董事責任是可爭辯的，但原告申請凍結的資產上限為6.2億美元，卻仍然未能證明這個金額是可供爭辯，而即使原告勝訴，原告獲判的賠償亦未必高達6.2億美元。