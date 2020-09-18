全民檢測招募公務員準則模糊　被質疑由3大部門壟斷

全民檢測計劃政府豪擲了5.3億港元公帑，當中逾億港元用作招募約4千名現職或退休公務員於141個檢測中心當值，時薪高達200至900港元。公務員事務局局長聶德權早前表示，負責支援的公務員來自75個政策局和部門，但有指檢測中心4千名行政支援職位實際由3大部門壟斷，部分獲聘員工未符合申請資格，質疑遴選準則模糊不清，涉利益輸送。

大部分檢測中心行政支援職位被指由民政事務總署、康樂及文化事務署和選舉事務處壟斷，部分獲聘人士並不符合聘用條件，但其他政策局或部門提名的員工卻全不獲錄用，有公務員質疑當中涉及利益輸送。公務員事務局8月21日向政府內部各部門發信，邀請部門主管提名在職政府人員或退休公務員，放假日或請假到全民檢測中心擔任行政工作。

據內部文件披露，職位分為4類，分別是中心主管、中心主管助理、登記主任及工作人員。應徵條件為申請人原有職位的薪酬需對應公務員總薪級表中薪級點，例如原有職位月薪應達11.7萬港元，才能獲聘為時薪最高、每小時900港元的中心主管；原有月薪應達7.4萬港元，才能獲聘為時薪為540港元的中心主管助理。

公務員事務局回覆稱，在全民檢測計劃中大約有4千多名人員於各區檢測中心負責行政支援工作，當中約8成為現職公務員，餘下約2成為退休公務員，來自75個政策局和部門。惟確保檢測中心運作暢順，當局邀請借出場地的部門提名本身負責有關場地的管理人員擔任是次檢測中心的行政支援工作。

故此大部分場地的行政支援隊伍皆有借出場地部門的人員，其他人手安排的考慮因素包括獲提名人員選擇的工作地區，以及部門就獲提名人員應擔當崗位的建議等。公務員事務局續稱，由於是次招募反應熱烈，故未能聘任所有申請的公務員。