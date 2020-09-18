政府推定期病毒檢測　的士業界倡參與司機優先獲「港版健康碼」

政府將為特定群組人士安排定期新冠肺炎病毒檢測，當中包括的士司機。的士業界指，司機願意每14日接受一次檢測，又促請政府讓接受檢測的司機優先取得「港版健康碼」，增加司機接受檢測的誘因。

「推動的士發展聯會」副主席吳錦華今日(18日)早上接受電台節目訪問表示，很多的士司機及團體均願意接受政府提供的定期病毒檢測，頻率為每14日一次，他認為措施可讓司機放心開工，而且部分司機早前亦曾參與政府安排的病毒檢測，對如何提供深喉唾液樣本有經驗。

被問到政府早前為的士司機安排的病毒檢測，只有約1.4萬名人參加，佔全港約4萬的士司機不足一半。吳指，早前的檢測，若檢測結果呈陰性，司機不會收到通知，令到部分司機心情忐忑，所以參與率低。他認為，政府若想提高日後的恆常檢測參與率，應考慮讓接受檢測的司機優先取得「港版健康碼」，以便他們外遊不用接受強制檢疫隔離。他透露，業內有很多司機在內地有家庭，但疫情下他們無法回內地與家人團聚，與家人分隔長達數月，相信「港版健康碼」會成為推動檢測的誘因。

吳又指，運輸署推出的「的士司機抗疫檢測名牌」計劃成效不彰，因為政府宣傳不足，很多司機不知道如何取得名牌，而且名牌設計不理想，乘客需要上車後才會看到名牌，對於乘客選乘已接受檢測的的士司機並無幫助。