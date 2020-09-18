不信同事真有受驚　律政司前書記脫恐嚇罪

律政司前書記涉嫌在同事耳邊大叫，並威嚇該同事說：「認清啲手指呀」、「我要斬開你十八碌」等。事主向律政司投訴不果後選擇報警。涉案書記否認普通襲擊罪及2項刑事恐嚇罪。案件今天（18日）在沙田法院裁決。裁判官指事主提供的錄音曾被剪輯，非誠實可靠證人，加上被告與事主不時在辦公室針鋒相對，縱然被告的說話粗鄙涼薄，但不足以令人信納事主會因而受驚，最終裁定被告罪名不成立。

被告王寶順（57歲）在本案發生後已經離職。他在被判無罪後，即答謝裁判官表示：「多謝父母官！」他被控於2017年7月12日，在金鐘道政府合署一樓律政司116室內，在事主王勝耳邊大聲叫囂，導致事主王勝耳鳴不適；以及於2018年1月2日及3日，在辦公室內威脅事主會使其人身遭受損害。

裁判官裁決指，錄音顯示被告和事主在辦公室內互相駁斥，毫不避忌，事主毫不示弱，上司亦沒有勸阻，顯示這是兩人常用的對話模式。

事主早前供述被告曾在他耳邊大叫，裁判官認為，事主當時坐着，被告若要在他耳邊大叫，理應要彎下身，那麼事主為何不呼喝被告？雖然事主解釋指當刻是要感覺身體狀況才默不作聲，但裁判官認為他只是自圓其說，加上相關錄音檔的製作日期與案發日子不同，故未能確定該段錄音是否當日所錄，也不確定事主的耳鳴是當日造成。

至於刑事恐嚇控罪，裁判官認為相關錄音曾遭剪接，又指事主聲稱被恐嚇後仍如常飲食，更挑釁被告和故意大聲打呵欠，故認為事主並不誠實可靠，裁定他當日並未受驚。此外，事主在第3個案發日時亦有挑釁被告，裁判官因此裁定事主當日同樣沒有受驚。

事主早前供稱，被告曾襲擊和欺凌上司，上司找事主作證，被告因而遷怒於他。惟裁判官謂，事主未能說出被告對上司的實際作為，認為事主是在隱瞞和被告的爭執原因。裁判官直言，兩人明目張膽對罵，不時用上恐嚇說話，已屬司空見慣，所以上司才認為毋須跟進，被告的說話並不足令事主受驚，故裁定他罪名不成立。