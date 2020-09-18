陳凱欣喪失議員資格　立法會水牌即遭移除

陳凱欣早前被高等法院裁定在2018年立法會九龍西補選為「非妥為當選」，陳其後申請上訴至終審法院，終院3名法官今(18日)在決定拒絕批出許可受理陳的上訴。由於陳已被即時取消議員資格，立法會秘書處今日下午亦隨即「除牌」，有職員以黑色膠條遮蓋指示牌上的門牌資料。

對於法院的裁決，陳凱欣表示本身有心理準備，但仍然覺得失望及不理想，全因事情並非因為自己行為、言論及錯失導致。她認為只是2018的補選出現問題，決定不在她自己身上，又表示由當選至今已盡己所能做好工作。

她又指疫情仍然嚴重，認為政府需要慎重考慮是否安排補選。而她個人認為現時不是舉行補選的適當時間，需因應疫情發展而定。她最後感謝團隊、立法會同事及其支持者。

被問及未來會否重返政府，陳指會慎重考慮新工作的發揮空間，不會貿然說要返回政府，這2年在立法會經歷的高高低低，對她來說是寶貴的經驗。現階段仍希望利用自己於醫療方面的經驗，繼續協助地區防疫工作，有關選舉事宜可能要容後討論。

對於會否為懸空席位作補選，立法會主席梁君彥指將由政府決定及處理有關事宜，自己不便回應，但重申政府早前已提及暫時不會舉行任何補選。此外，由於陳凱欣屬非自願性離任，將獲發特惠金。